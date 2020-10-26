В стране и мире В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии «ЭпиВакКороны» на репродуктивное здоровье Светлана Головина Полный цикл исследований препарата должен завершиться в декабре 2020 года. © Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress Вторая вакцина для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона» предварительно показала свою безопасность в отношении репродуктивных функций. «В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины на структуру половых желез. Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», - уточняется в заявлении пресс-службы ведомства. По словам специалистов, полный цикл исследований репродуктивной токсичности препарата «ЭпиВакКорона» должен быть завершен в декабре этого года, пишет РИА Новости. Еще одна российская вакцина для профилактики COVID-19 была создана государственным научным центром «Вектор». О ее регистрации в начале октября 2020 года объявил Владимир Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика