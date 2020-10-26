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Байден усмотрел в России угрозу для США

Валентина Пескова
06:45 26.10.2020
Кандидат в президенты США настаивает на том, что Россия угрожает безопасности его страны и пытается повлиять на предстоящие выборы главы государства в Америке, которые состоятся 3 ноября.
Байден усмотрел в России угрозу для США
© Фото: Kevin Dietsch via Globallookpress

Представляющий Демократическую партию США Джо Байден, который претендует на пост президента США, вновь заявил о том, что Россия является самой большой угрозой для США на международной арене. По словам Байдена, Россия пытается подорвать безопасность США и их отношения с союзниками.

«Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай», - заявил Байден каналу CBS.

Кандидат в президенты США добавил, что от того, как будут выстраивать свои отношения власти США, зависит, останутся ли страны «и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил». Ранее коллега Байдена Камала Харрис, являющаяся кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии, заявила, что тот «привлечет Россию к ответственности» за любую угрозу американским войскам.

Сам Байден еще в начале сентября утверждал, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие выборы президента в США, и поэтому он считает, что РФ угрожает интересам его страны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл эти обвинения «абсолютно голословными». А глава МИД Сергей Лавров, заявил, что никаких фактов, подтверждающих вмешательство России в выборы других стран, нет.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент, республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден.

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