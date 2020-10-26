Эксперт объяснил опасность смартфонов для человека

Смартфоны могут вызвать сильную зависимость, оказывая негативное влияние на физическое и психическое здоровье человека, считает замдиректора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

В списке потенциальных проблем со здоровьем оказались ухудшение зрения и нарушение работы нервной системы.

Аверин отметил, что не все смартфоны гарантируют пользователю стопроцентную безопасность личной информации, из-за чего некоторые начинают слишком сильно переживать по этому поводу.

«Долгое нахождение в социальных сетях и мессенджерах приводит к формированию зависимости. Однако использовать гаджеты или нет – личный выбор каждого человека», - цитирует специалиста «Прайм».

Незадолго до этого эксперт рассказал, как правильно утилизировать старую технику. В целях безопасности и защиты экологии выбрасывать смартфоны не рекомендуется.