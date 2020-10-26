Названы способы восстановить обоняние после COVID-19

Для того, чтобы благополучно восстановить нормальную работу обонятельных рецепторов после коронавирусной инфекции, нужно восстановить доступ к нервным окончаниям внутри носа потока воздуха. Такой совет дал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.

Специалист объяснил, что для этого полость носа следует постоянно орошать, а также использовать капли и сосудосуживающие препараты.

«Можно самому приготовить раствор с морской солью», - цитирует медика РБК.

Кроме того, Ходжаев рекомендовал поддерживать достаточную влажность воздуха в помещении, пить много воды и принимать поливитамины и витамины группы В. Также нейтрализовать остаточный эффект симптома COVID-19 поможет правильное питание и отказ от спиртных напитков и никотина.

Ранее российский вирусолог спрогнозировал, что значительное улучшение в ситуации с коронавирусной инфекцией под влиянием теплых температур, а также вакцинации и масочного режима должно произойти к лету следующего года.