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Валдайский формат: как прошла встреча Путина с членами дискуссионного клуба

Виталий Акиньшин
05:15 26.10.2020
Впервые в истории клуба встреча состоялась в формате видеоконференции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз провел встречу с членами дискуссионного клуба «Валдай». Впервые за 17 лет встреча прошла в формате видеоконференции – из-за пандемии коронавируса.

Этой же теме президент уделил большое внимание в своей речи. По словам Путина, россияне достойно переносят это тяжелейший в истории человечества вирусоэкономический кризис.

«Я в очередной раз, в самые тяжелые моменты развития пандемии, испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное. И конечно, прежде всего за наших врачей, медсестер, работников скорой помощи – за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения» - сообщил Владимир Путин.

Также президент отметил, что пандемия нанесла серьезный ущерб среднему и малому бизнесу. В этих условиях государство сделало все возможное для помощи предприятиям, заявил президент.

Пандемия оказала свое влияние и на международные отношения. Путин заметил, что уровень цинизма в мире стал «запредельным». По словам российского лидера, западные страны продолжают ставить свои политические амбиции выше человеческих жизней. Путин подчеркнул, что Россия продолжает призывать Запад отменить санкции в отношении государств, где ситуация с коронавирусом крайне тяжелая.

Также президент упомянул о множестве международных тем, которым Кремль уделяет пристальное внимание. Москва активно принимает участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, урегулировании политического кризиса в Киргизии, разрешении ситуации в Украине и многих других регионах мира.

Президент отметил, что встречи в формате клуба «Валдай» это, возможно, единственная возможность президента провести дискуссию с политологами – когда лидер страны не отдает указания, а ведет полноценный диалог. По словам президента, Валдайский формат позволяет экспертам узнать мнение не только Путина президента, но и Путина гражданина, человека, отца.

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