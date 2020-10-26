Прямые авиарейсы Хабаровск-Петербург возобновили спустя пять лет

С 26 октября после пятилетнего перерыва между Хабаровском и Санкт-Петербургом вновь начнут летать прямые пассажирские рейсы. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Воздушные судна по вновь актуальному маршруту запустит авиакомпания Nordwind Airlines. Полеты планируется осуществлять дважды в неделю, а именно – по понедельникам и четвергам. Пассажиров доставит из одного города в другой Airbus A330-200.

Кроме того, число беспосадочных рейсов в столицу страны вырастет до четырех за неделю. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Санкт-Петербурге по решению городских властей до 29 ноября будет продлено действие противоэпидемических ограничений, а также введен запрет на работу баров, кафе и ресторанов в ночные часы.