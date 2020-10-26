Тихановская объявила «общенациональную забастовку» в Белоруссии
Причиной данного решения стало истечение срока объявленного действующему лидеру страны ультиматума.
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В Белоруссии экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская объявила о начале новой серии массовых протестов - «общенациональной забастовке».
Старт намечен на понедельник, 26 октября. В этот день истекает срок ультиматума, предъявленного Тихановской действующему главе республики Александру Лукашенко. Как она заявила в Сети, в случае отказа страну ждут крупные митинги, блокировки дорог и обвалы спроса в государственных магазинах.
Ранее в Генеральной прокуратуре Белоруссии совместно со Следственным комитетом страны подчеркнули необходимость в правовой оценке выдвинутого экс-кандидатом в президенты ультиматума. Для этого нужно доподлинно установить достоверность сообщения и его авторство.