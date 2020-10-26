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Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса

Алексей Курильченко
04:44 26.10.2020
Для питания новейшего беспилотника используется лазерный луч с заданными параметрами.
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала квадрокоптер, способный заряжаться от лазерного луча. Подчеркивается, что луч может передаваться как с земли, так и через космос. Об этом говорится в патенте, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

В патенте указано, что для питания квадрокоптера могут использоваться системы генерации лазерного излучения, которые возможно разместить как на наземных и воздушных, так и на космических станциях управления. После создания луча необходимой мощности, станции передают его на корпус дрона с помощью систем слежения.

«Изобретение относится к области беспилотных авиационных устройств, использующих технологию вертикального взлета и посадки, предназначенных для проведения научных исследований, доставки грузов, аэрофотографирования и видеонаблюдения с возможностью передачи информации, получаемой бортовыми датчиками» - отмечается в документе.

Сообщается, что такой способ передачи энергии позволит квадрокоптеру функционировать в любое время суток – в отличие от аналогичных устройств, питающихся от солнечных батарей.

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