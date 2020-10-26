Виктор Бут предрек начало гражданской войны в США

Российский бизнесмен Виктор Бут, находящийся на данный момент в американской тюрьме, сообщил, что в ночь после президентских выборов в стране может начаться гражданская война.

«Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдет в учебники истории, как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения» - сообщил Бут в ходе переписки с корреспондентом агентства РИА Новости.

Также Бут считает, что в преддверии выборов может быть организовано какое-либо отвлекающее событие, например, «очередная война, которая полностью сменит весь дискурс».

По мнению бизнесмена, демократы и республиканцы готовы использовать любые трюки и приемы, «накопленные в ходе организаций цветных революций и переворотов», чтобы обернуть результаты выборов в свою пользу.

На данный момент Бут отбывает 25-летний срок с 2012 года после признания вины американским судом в уголовных преступлениях по отношению к гражданам США.