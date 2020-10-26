Нацпарк «Земля леопарда» удалось защитить от крупнейшего пожара в Приморье

В Приморье, вблизи национального парка «Земля леопарда», был ликвидирован масштабный пожар, охвативший несколько тысяч гектаров территории. Инцидент стал первым за эту осень крупным возгоранием в указанном районе.

С пламенем боролись около суток, чтобы не позволить огню распространиться на пространство охраняемой природной зоны. Сильный ветер, доходящий до 14 метров в секунду, сухая растительность, а также погода без осадков способствовали быстрому расширению охваченной возгоранием области.

Пожар удалось потушить у самых границ нацпарка. Успешной защите зоны способствовало использование заранее подготовленных на экстренный случай минерализованных полос.

По сообщению пресс-службы «Земли леопарда», причиной возгорания, начавшегося к югу от поселка Рязановка Хасанского района 24 октября, мог стать поджег.