В Москве рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников офисов

Правительство Москвы рекомендует работодателям постепенно переводить на удаленную работу до 50% сотрудников офисов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что опубликованный ранее указ Сергея Собянина по переводу на удаленку не менее 30% работников касается предприятий, которые обладают такой возможностью и, в первую очередь, речь идет об офисных сотрудниках.

«Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», - сказал Ефимов РИА Новости.

Накануне мэр Москвы заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом числа зараженных и госпитализированных от коронавируса. Уточняется, что столичные власти могут ввести санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленную работу.