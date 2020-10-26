Инфекционист назвал главные правила самостоятельной проверки на COVID-19

В зависимости от ряда условий тестировать себя на коронавирусную инфекцию следует, выбирая различные способы. О том, какой вариант будет более подходящим и когда рассказал инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Специалист в беседе с радио Sputnik обозначил, что существует три вида анализов на COVID-19 – ПЦР и тесты на две разновидности антител. Каждый из них эффективен, однако применяются они в разных случаях.

При недавнем контакте с зараженным коронавирусом человеком следует выбрать ПЦР, который будет показателен в первые две недели болезни. Самой точной разновидностью его является смешение мазков из носоглотки и ротоглотки. Также ПЦР, берущийся в конце болезни, помогает понять, выздоровел ли пациент.

«Дальше надо проверять организм уже на антитела», - заявил Тимаков.

Иммунолог объяснил, что антитела формируются с 7-10 дней болезни в виде иммуноглобулина М. Еще через две-три недели появляется иммуноглобулин G. Тест на последний проводится для определения того, болел ли человек ранее.

Ранее врач назвал самые частые грубые ошибки жителей России при использовании медицинской маски, которые понижают ее эффективность.