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Названо вещество, эффективное при профилактике коронавируса

Алексей Курильченко
02:53 26.10.2020
Элемент обнаружен в составе некоторых препаратов, применяемых для лечения гриппа и ОРВИ.
Названо вещество, эффективное при профилактике коронавируса
© Фото: Ddp Images globallookpress

Российские фармацевты обнаружили вещество, которое оказалось одинаково эффективно как при лечении гриппа и ОРВИ, так и при профилактике заражения коронавирусной инфекцией. Об открытии сообщил канал 360.

Как сообщает Елена Якубова, медицинский директор группы компании «ХимРар», апротинин, который содержится в некоторых препаратах от гриппа и ОРВИ, оказалось эффективно и против COVID-19. По ее словам, медицинский персонал, работающий в «красной» зоне заражения в течения трех месяцев принимал апротинин – признаков заражения выявлено не было.

Якубова сообщила, что планируется выпуск назального спрея с содержанием апротинина. Применять такой спрей следует несколько раз в день. Препарат появится на полках аптек весной 2021 года.

Также Якубова предупредила россиян, что не следует сейчас бежать в аптеку и скупать средства с содержанием апротинина – необходимо провести масштабное исследование, которое запланировано на ближайшие месяцы.

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