Российский спутник «Глонасс-К» успешно выведен на орбиту
Для запуска использовался разгонный блок «Фрегат».
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Ракета-носитель «Союз-2.1Б» успешно вывела на расчетную орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-К». Корабль стартовал в воскресенье с пусковой установки (ПУ) № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области.
На данный момент спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск России.
Сообщается, что с аппаратом «Глонасс-К» поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.