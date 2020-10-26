Пациентов с COVID-19 разрешили отправлять домой из стационара

Пациенты, размещенные в медицинском учреждении в связи с заражением коронавирусной инфекцией, могут быть переведены из стационара на амбулаторное лечение до подтверждения выздоровления отрицательными результатами тестов на COVID-19.

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ, данные правила распространяются на граждан в возрасте 18 лет и старше.

Такая возможность может быть реализована при наблюдении стойкого улучшения состояния здоровья пациента, сохранения температуры в значения до 37,5 градусов, отсутствии признаков прогрессирования дыхательной недостаточности, а также уровне C-реактивного белка меньше 10 миллиграммов на литр. Кроме того, фиксируется и влияет на решение о переводе из медучреждения уровень лейкоцитов в крови.

Ранее сообщалось, что Минздрав России представил обновленные временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, содержащие новые схемы лечения.