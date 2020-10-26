Спутник «Глонасс-К» взят под управление ВКС России
Ранее новейший спутник был успешно выведен на орбиту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Спутник «Глонасс-К», выведенный на околоземную орбиту накануне, успешно взят под управление специалистами Главного испытательного космического центра российских ВКС.
Ранее спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1Б». Корабль стартовал в воскресенье с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области.
«Глонасс-К» является уже третьим новейшим аппаратом в глобальной навигационной системе. Новый спутник отличается повышенным сроком службы – до 10 лет.