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Эксперт допустил возможность принадлежности найденных в Израиле гвоздей распятию Иисуса

Игорь Балдин
Кирилл Васин
23:14 26.10.2020
В Управлении Древностей Израиля гвозди с фрагментами костной ткани назвали любопытной находкой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

В Израиле обнародовали итоги тридцатилетнего исследования, которые могут стать сенсацией. На гвоздях, отрытых в Иерусалиме, обнаружили следы костной ткани и заявили, что она может принадлежать Иисусу Христу.  

Гвозди обнаружили израильские ученые под руководством доктора Арье Шимрона. Нашли их еще тридцать лет назад в гробнице первосвященника Каиафы - того самого, что отправил Спасителя на казнь. Но только сейчас, спустя годы, после подробного спектрального анализа выяснили: на них есть следы костной ткани.

Как считает старший научный сотрудник Центра изучения религий РГГУ Борис Малышев, гвозди действительно могли принадлежать распятию Христа.

«Судя по остаткам древесины окаменевшей на них, обнаружены именно те гвозди, которые применялись при распятии. Пока еще не известно, кому точно они принадлежали, но большая вероятность, что именно Христу», - отметил Малышев.  

Тут же закипели споры, якобы, этого не может быть, а все артефакты, связанные с жизнью Христа, уже известны Церкви. На Западе, например, 30 соборов, где, как утверждают священнослужители, хранятся гвозди с распятия Иисуса. Они есть Риме, Париже, Москве - в храме Христа Спасителя, Кельне, Праге.

«Когда царица Елена в Иерусалиме в начале четвертого века нашла древо Господне, нашла крест Господень, нашла и гвозди. И она, по одной из легенд, велела их переплавить и сделать из них маленькие», - отметила доцент Центра изучения религий РГГУ, кандидат исторических наук Светлана Бабкина.

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, Протоиерей Леонид Калинин, в свою очередь, считает, что подобные находки ежегодно «всплывают» перед Пасхой.

«Я всякий раз перед Пасхой ежегодно отмечаю особую активность. Находят “мощи Иисуса Христа”. Какие-то частицы, дошедшие до нас. “Перо Архангела Михаила” нашли», - сказал Калинин.

Мы разыскали доктора Арье Шимрона, чтобы услышать подробности его сенсационного открытия. Но услышали совсем другое.  Ученый сообщил: он, действительно, обнаружил в гробнице Каиафы гвозди с фрагментами костной ткани. Но никогда не утверждал, что это кости Иисуса Христа.

«Нигде и никогда я не говорил и не предполагал даже отдаленно, что два гвоздя, которые я изучал, являются гвоздями с распятия Иисуса из Назарета. Нет даже точной информации, что эти гвозди были использованы для распятия», - рассказал археолог, исследователь Арье Шимрон.

Однако в Управлении Древностей Израиля гвозди с фрагментами костной ткани назвали любопытной находкой. Кому на самом деле они принадлежат - чтобы ответить на этот вопрос, ученым понадобится намного больше времени, чем падким на сенсации СМИ.

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