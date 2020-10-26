Площадь пожара на заводе «Серп и молот» увеличилась

Площадь пожара на территории бывшего завода «Серп и молот» в Москве увеличилась до 700 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России. На данный момент над ликвидацией огня работают пожарно-спасательные подразделения.

Для борьбы с огнем также были направлены пожарный поезд и вертолет. Сообщается, что позже вертолет вернули на площадку. В общей сложности над ликвидацией возгорания работает 40 человек. Информации о пострадавших нет.

Ранее было опубликовано видео с места возгорания – на кадрах видно, как пламя охватило трехэтажное здание бывшего завода.