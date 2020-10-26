Хороший иммунитет или слабая реакция: почему COVID-19 часто переносится бессимптомно

Перенесение COVID-19 в бессимптомной форме может обуславливаться не хорошей работой иммунной системы, а высокой толерантностью к инфекции. Такую возможность в настоящее время допускают ученые.

При реализации данного сценария организм не определяет проникающий в него антиген как чужеродный, а потому и не запускает реакцию отторжения, вызывающую симптомы.

Как указал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин, это является одним из двух сценариев максимально быстрой нейтрализации последствий встречи с вирусом. Другой сценарий предполагает скорейшее избавление от патогена до начала его вредоносной активности.

Ранее, как пишут «Известия», аналогичные механизмы, которые сейчас наблюдаются у пациентов с коронавирусной инфекцией, были замечены при туберкулезе и иных заболеваниях.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на территории России было зарегистрировано 16 710 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 1 513 877 человек.