Зеленский назвал требования для проведения выборов в Донбассе

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал условия, при соблюдении которых возможно провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

По мнению представителей офиса Зеленского, выборы в Донбассе могут состояться лишь в случае восстановления Украиной контроля над территорией. Также в сообщении указывается требование «вывода незаконных вооруженных формирований».

«Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента.