Су-27 поднялся на перехват французских истребителей над Черным морем

26 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили об обнаружении двух военных самолетов. Для их опознания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27.

Экипаж самолета идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика «Мираж-2000» ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией.

После разворота иностранных военных самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

По данным Минобороны России, все полеты истребителя Су-27 выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.