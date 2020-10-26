В стране и мире Пожар полыхает на территории завода «Серп и Молот» в Москве: кадры с места Кирилл Васин Как сообщили в МЧС, возгорание ликвидируют 40 человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Москве на территории завода «Серп и Молот» на улице Золоторожский Вал загорелось трехэтажное неиспользуемое здание. «Звезда» публикует видео с места. На кадрах видно, как красное пламя, бушующее в здании, озаряет ночное небо столицы, в которое поднимается столб густого черного дыма. Как сообщили в МЧС, возгорание ликвидируют 40 человек. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика