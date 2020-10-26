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Состоялось 103-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо

Николай Курашкин
22:10 26.10.2020
Продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Состоялось 103-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо
© Фото: Министерство обороны России

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил об обстановке в республике.

Продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 607 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 463 тонны.

Также продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось 103-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Шейрек до Мвайрик и обратно. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Дэйр-эз-Эзор по маршруту от Хатла до Сальхиях и обратно, в провинции Хасеке по маршруту от Телль-Тамер до Айн-Иса и обратно.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористов (в том числе по данным сирийской стороны – 34 обстрела) в провинциях Идлиб (17 обстрелов), Алеппо (4 обстрела), Латакия (16 обстрелов), Хама (2 обстрела).

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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