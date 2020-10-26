Минздрав представил обновленные рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав РФ представил обновленные временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что рекомендации содержат новые схемы лечения, позволяющие помогать амбулаторно взрослым пациентам с легкой и средней тяжестью течения заболевания.

Также приводятся рекомендации по долечиванию пациентов вне специальных стационаров. В министерстве подчеркнули, что при выписке на амбулаторное долечивание должно быть обеспечено ежедневное медицинское наблюдение идущего на поправку человека.

Ранее в Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19 и для профилактики заболевания. Главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов заявил, что при борьбе с коронавирусом они бесполезны.