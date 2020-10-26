В Турции во время задержания террориста прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны.

Сообщается, что террорист обезврежен, а пострадавших в результате взрыва нет. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Рахми Догана, боевик не был одиночкой.

«Во время преследования двух террористов в Искендеруне произошел взрыв. Никто не погиб», - говорится в сообщении.

По данным губернатора, в настоящий момент спецоперация по поимке второго преступника продолжается.