В Турции во время задержания террориста прогремел взрыв
В данный момент спецоперация турецких правоохранителей продолжается.
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В Турции во время задержания террориста прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны.
Сообщается, что террорист обезврежен, а пострадавших в результате взрыва нет. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Рахми Догана, боевик не был одиночкой.
«Во время преследования двух террористов в Искендеруне произошел взрыв. Никто не погиб», - говорится в сообщении.
По данным губернатора, в настоящий момент спецоперация по поимке второго преступника продолжается.