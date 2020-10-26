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Российские ученые удивились находке NASA

Ирина Киселенко
21:42 26.10.2020
Открытие было сделано еще в 2009 году российским прибором LEND, созданным в кооперации с США и установленным на американском лунном спутнике LRO.
Российские ученые удивились находке NASA
© Фото: Pixabay

В NASA заявили о «новом» открытии: по их словам, они обнаружили признаки воды на освещенной стороне Луны. Но их новость была известна российским ученым с 2010 года. Об этом рассказал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН.

«Статья, которую я прочитал, говорит, что это (открытие - ред.) полностью в пользу их программы "Артемида" (возвращение США на Луну в 2024 году - ред.). И, конечно, ни слова не говорит о том, что мы раньше это опубликовали о том, что вода также может находиться в веществе, которое освещается Солнцем», - сказал Митрофанов.

По словам Митрофанова, в 2009 году российским ученым удалось обнаружить водные следы на затененных кратерах с помощью российского прибора LEND, который был создан в кооперации с США и установлен на американском лунном спутнике LRO. Однако тогда коллеги из США не поверили российским ученым и посчитали, что там воды не может быть.

«Американцы считали, что там воды не может быть, а мы ее там увидели, написали статью, она опубликована в Science. Но большинство из них (американских ученых - ред.) до сих пор стояли на позиции, что исходная американская точка зрения правильная и вода находится в затененных кратерах», - передают РИА Новости слова ученого.

Согласно российским данным, вода может находиться почти на поверхности - под тонким слоем лунного вещества, заключил Митрофанов.

Напомним, что недавно NASA опубликовало уникальные кадры забора грунта с астероида Бенну.

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