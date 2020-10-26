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Названы объемы производства СПГ в Арктике в соответствии со стратегией России до 2035 года

Кирилл Васин
21:17 26.10.2020
К 2035 году Россия должна производить в Арктике более 90 миллионов тонн СПГ.
Названы объемы производства СПГ в Арктике в соответствии со стратегией России до 2035 года
© Фото: pixabay.com

В соответствии с указом президента России Владимира Путина «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктической зоне в 2024 году должен достигнуть 43 миллионов тонн, в 2030 – 64 миллионов тонн, а в 2035 – 91 миллиона тонн.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, также сообщается, что для работы в Арктике Россия, кроме прочего, построит не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220, а также три атомных ледокола «Лидер» и 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности.

Ранее Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. В документе отмечается, что в Арктике РФ добывает более 80% природного газа и более 17% нефти, а континентальный шельф на данной территории содержит более 85,1 триллиона кубометров газа и 17,3 миллиарда тонн нефти. Инвестиционные проекты в регионе должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной отечественной продукции.

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