Второму фигуранту дела о недвижимости Баталова назначили запрет определенных действий

Хамовнический суд Москвы вынес решение касательно и второго фигуранта дела о мошенничестве с недвижимостью актера Алексея Баталова, Михаила Цивина. Сообщается, что ему, как и его супруге, также назначили запрет определенных действий.

Речь в данном случае идет о запрете на посещение общественных мероприятий и оставлении места жительства в ночное время, а также отправке и получении отправлений и общении с участниками дела.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи Баталова. По информации следователей, вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре столицы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах.