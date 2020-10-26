Иерусалимский исследователь усомнился в находке гвоздей с распятия Иисуса

В Израиле ученый Арье Шимрон опроверг информацию о находке гвоздей, которые использовали при распятии Христа.

«Нигде и никогда я не говорил и не предполагал даже отдаленно, что два гвоздя, которые я изучал, являются гвоздями с распятия Иисуса из Назарета», - рассказал Арье.

Ученый также считает, что нет никаких доказательств, что эти гвозди, которые были найдены журналистом в антропологической лаборатории, из гробницы Каиафы. Он также утверждает, что на коробке, в которой они хранились, не было никаких упоминаний о том, что они из той конкретной гробницы.

«Нет информации, что эти гвозди были использованы для распятия. Откуда мы знаем? Может быть, они использовались в мебели или же ими писали имена на гробнице», - заключил исследователь.

Было известно, что гвозди появились после раскопок в 1990 году на месте захоронения первосвященника Иудея Каиафа.

Как заявлял ранее Арье Шимрон, Иерусалимский геолог, он обнаружил на гвоздях микроскопические остатки костей. На металлических предметах были ржавчина и различные отложения.

«Я верю, что научные доказательства того, что гвозди были использованы для распятия кого-то, действительно сильны», - рассказывал Шимрон.

Ранее по мнению Арье Шимрона, единственным доказательством того, что они использовались для распятия Иисуса Христа, являлось то, что они были найдены в гробнице Каиафы.