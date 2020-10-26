Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года.

Президент России Владимир Путин утвердил указом стратегию развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Документ опубликован в открытом доступе на портале правовой информации.

В соответствии с ним, кабмину РФ необходимо в течение трех месяцев утвердить перечень мероприятий по реализации обозначенных задач. Также правительство займется контролем за дальнейшим их выполнением.

Отмечается, что в Арктике РФ добывает более 80% природного газа и более 17% нефти, а континентальный шельф на данной территории содержит более 85,1 триллиона кубометров газа и 17,3 миллиарда тонн нефти. В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.