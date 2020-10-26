В стране и мире Мужа обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью Баталова доставили в зал суда: видео Кирилл Васин По информации следователей, вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир и крупной суммы денег. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Звезда» публикует кадры с фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова Михаилом Цивиным, снятые в коридорах Хамовнического районного суда столицы. На видео правоохранители проводят Цивина в зал суда. Он закован в наручники. Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи Баталова. По информации следователей, вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре столицы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика