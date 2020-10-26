На памятнике Лермонтову в Ульяновске перепутали знаки препинания и инициалы Гончарова

Краснодарские скульпторы дали Гончарову новое имя. На созданном ими памятнике Михаилу Лермонтову, который установили в Ульяновске, привели цитату автора «Обломова», посвященную русскому поэту, но писателя обозначили другими инициалами – «А. И.», хотя даже школьник знает его, как Ивана Александровича.

Как передает местное издание 73online.ru, ошибку увидели зрители во время открытия монумента. Тут же вчитались в текст высказывания, и, оказалось, там тоже не обошлось без ошибки: неправильно расставлены запятые.

В администрацию с жалобой уже обратились. Там пообещали исправить недочеты. Инициалы уже поправили: заретушировали первую букву.