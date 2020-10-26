Суд вынес решение обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью семьи актера Баталова

Хамовнический суд столицы не стал арестовывать актрису Наталью Дрожжину, которую вместе с ее мужем Михаилом Цивиным обвиняют в мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.

При этом Дрожжиной был назначен запрет определенных действий. Также ей нельзя без разрешения следствия общаться с другими участниками дела, кроме защитника и следователей.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи Баталова. По информации следователей, вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре столицы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах.