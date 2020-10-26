Нуждающиеся регионы буду получать по 10 миллиардов рублей от правительства

Из бюджета правительства будет выделяться 10 млрд рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающимся регионам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и парламентских фракций перед первым чтением бюджета, в понедельник.

«Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 миллиардов на индивидуальные программы этих субъектов Российской Федерации», - сказал Мишустин.

В конце 2019 года Госдума приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии.

Для развития этих субъектов России были созданы отдельные программы социально-экономического развития.