В стране и мире Путин предложил увеличить оплату больничного до среднего заработка родителям детей до семи лет Кирилл Васин Правительство должно определить объем и источники финансирования выплат. © Фото: pixabay.com Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос о выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере среднего заработка. «Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», - говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Также Путин поручил внести предложения о поддержке детей, чьи родители уклоняются от алиментов. Отмечается, что должны быть сохранены все меры административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика