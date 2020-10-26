Путин поручил внести предложения о поддержке детей, чьи родители уклоняются от алиментов

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, опубликованном на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов», - говорится в документе.

Также сообщается, что должны быть сохранены все меры административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме.