В стране и мире Коронавирус Эксперт рассказала о последствиях COVID-19 для детей Кирилл Васин Намазова-Баранова призвала проводить наблюдение за всеми детьми, переболевшими коронавирусом, вне зависимости от формы и тяжести заболевания. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала на круглом столе ОНФ, что у детей, перенесших COVID-19, может в будущем снизиться фертильность. «У мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», - приводит РИА Новости слова специалиста. Намазова-Баранова призвала проводить наблюдение за всеми детьми, переболевшими COVID-19, вне зависимости от формы и тяжести заболевания. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось. По мнению эпидемиолога Арега Тотоляна, взрослые заражают детей, а не наоборот. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика