Эксперт рассказала о последствиях COVID-19 для детей
Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала на круглом столе ОНФ, что у детей, перенесших COVID-19, может в будущем снизиться фертильность.
«У мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», - приводит РИА Новости слова специалиста.
Намазова-Баранова призвала проводить наблюдение за всеми детьми, переболевшими COVID-19, вне зависимости от формы и тяжести заболевания.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось. По мнению эпидемиолога Арега Тотоляна, взрослые заражают детей, а не наоборот.