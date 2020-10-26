Мишустин объявил о масштабном расширении сельской ипотеки в 2021 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководителями фракций заявил, что в 2021 году на поддержку сельской ипотеки запланировано направить 4,1 миллиарда рублей.

По его словам, на данные нужды в текущем году направлено 1,5 миллиарда рублей, что позволило 26 тысячам семей воспользоваться программой. Также Мишустин подчеркнул, что сельская ипотека имеет большую поддержку у граждан.

«В следующем году мы запланировали увеличение почти в три раза - это будет 4,1 миллиарда рублей по субсидируемой ставке ипотечной», - отметил премьер-министр.

Также он подчеркнул, что при обсуждении проекта федерального бюджета в Госдуме нужно добиться того, чтобы средства использовались максимально эффективно.

До этого Мишустин заявил, что субсидии на оплату коммунальных услуг будут продлены до конца 2020 года. Премьер-министр добавил, что людям, у которых есть право на льготу, не нужно обращаться в органы соцзащиты, писать заявления и подтверждать свой доход, так как субсидии будут предоставляться автоматически.