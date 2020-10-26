Путин учредил звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении почетного звания «Заслуженный судебный пристав РФ». Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Согласно положению о почетном звании, оно присваивается высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов, организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными договорами РФ.

Также звание присваивается за заслуги в организации дознания, в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения, а также в осуществлении госконтроля за компаниями, ведущими деятельность по возврату просроченной задолженности. Для присвоения почетного звания судебному приставу необходимо иметь не менее 20 лет трудового стажа.