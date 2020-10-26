Тысячи мидий выбросило на берег Охотского моря
Тауйская губа на Колыме - наиболее прогреваемый участок в северной части Охотского моря
© Видео: vesma.today, Instagram © Фото: vesma.today, Instagram
На Колыме шторм выбросил тысячи мидий на пляж Тауйска. В соцсетях появилось видео, где местные жители собирают деликатес руками.
«Хоть люди наедятся от души!» - пишут в комментариях к видео.
Известно, что участок Охотского моря отличается высокой амплитудой приливов. Здесь имеются большие поселения тихоокеанских мидий.