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Тысячи мидий выбросило на берег Охотского моря

Ирина Киселенко
17:55 26.10.2020
Тауйская губа на Колыме - наиболее прогреваемый участок в северной части Охотского моря
© Видео: vesma.today, Instagram © Фото: vesma.today, Instagram

На Колыме шторм выбросил тысячи мидий на пляж Тауйска. В соцсетях появилось видео, где местные жители собирают деликатес руками.

«Хоть люди наедятся от души!» - пишут в комментариях к видео.

Известно, что участок Охотского моря отличается высокой амплитудой приливов. Здесь имеются большие поселения тихоокеанских мидий.

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