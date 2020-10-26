Ребенок упал с аттракциона в торговом центре в Москве

В одном из московских торговых центров ребенок упал с аттракциона. Лев Смольников, PR-директор Ксении Бородиной, которой принадлежит заведение, в разговоре со «Звездой» прокомментировал произошедшее.

По его словам, у ребенка пошла кровь. Администрация находится на связи с его мамой. Также в заведение приходила полиция.

«Мальчик упал на безопасном аттракционе, тарзанка установлена во всех детских центрах в стране. Мальчик упал по своему желанию с тарзанки, есть такая возможность, внизу мягко, он упал на маты. Он не доехал до конца – спрыгнул. Тарзанка вернулась к нему – он не ушел с траектории ее движения. Она вернулась и рассекла ему чуть-чуть кожу на голове», - отметил Смольников.

По данным «Комсомольской правды», прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства.