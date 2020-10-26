Пять человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву в Дагестане

В Дагестане пять человек были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой. Сообщается, что все пациенты - жители села Какамахи Карабудахкентского района. Состояние госпитализированных средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики на своем сайте.

«В стационаре под наблюдением инфекционистов они проходят дообследование и получают всю необходимую медицинскую помощь, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова, который в воскресенье посетил госпитализированных и проверил ход лечебных и противоэпидемических мероприятий в районе.