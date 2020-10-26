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В Госдуме рассчитывают на равноценный ответ Запада на заявление Путина по ДРСМД

Андрей Аркадьев
17:15 26.10.2020
Ранее Путин заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части РФ ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО.
В Госдуме рассчитывают на равноценный ответ Запада на заявление Путина по ДРСМД
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он выразил надежду на соответствующий равноценный ответ со стороны Запада.

Ранее Путин заявил, что Россия готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, если страны НАТО будут делать встречные шаги. По словам Железняка, позиция Москвы, которую озвучил российский лидер, свидетельствует о том, что в РФ понимают ответственность за судьбу мира на континенте.

«Россия сделала шаг навстречу. Мы ожидаем соответствующий равноценный ответ со стороны наших западных оппонентов. Сохранение коллективной безопасности – это улица с двусторонним движением», - приводит РИА Новости его слова.

Железняк подчеркнул, что несмотря на то, что действия Соединенных Штатов и стран Североатлантического альянса не ведут к спаду напряженности, Россия готова к диалогу с Западом и взаимодействию для сдерживания гонки вооружений.

«Встречный отказ НАТО от размещения запрещенных договором РСМД вооружений, который разрушили США, позволил бы сохранить стабильность в регионе и предотвратить гонку вооружений», - добавил он.

Крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», по мнению американской стороны, нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. При этом российская сторона неоднократно заявляла о соблюдении всех требований этого документа.

В январе прошлого года Министерство обороны России продемонстрировало российским и зарубежным журналистам ракету 9М729, раскрыв ее характеристики. При этом военные атташе США и стран НАТО отказались от посещения данного брифинга.

Второго февраля прошлого года США начали процедуру выхода из ДРСМД, 2 августа договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа. Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.

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