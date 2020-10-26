Участие в Евровидении-2021 подтвердила 41 страна

В международном музыкальном песенном конкурсе Евровидение 2021 примет участие 41 страна. Об этом сообщает пресс-служба конкурса на своем сайте.

Известно, что шоу должно было состояться в мае этого года. Но из-за распространения коронавирусной инфекции конкурс был отменен.

«Мы установили высокую планку, чтобы создать 3 потрясающих живых шоу для аудитории в 180 миллионов человек, даже в эти сложные времена. Для достижения этой цели мы работаем над обширным протоколом, который максимально гарантирует здоровье сотрудников, участников, Прессы и посетителей» - сообщил Сиетсе Баккер, исполнительный продюсер конкурса песни Евровидение-2021.

Свое участие в конкурсе подтвердили Россия, Австралия, Австрия, Норвегия, Украина, Великобритания, Армения и Азербайджан.

«Это фантастика, что те же 41 страна, которые приняли бы участие в этом году, все еще хотят приехать в Нидерланды в мае 2021 года», - добавил продюсер Сиетсе Баккер.

Напомним, что недавно организаторы Евровидения представили четыре варианта сценариев проведения конкурса в 2021 году, который должен пройти в Роттердаме (Нидерланды).