На Филиппины обрушился мощный тайфун

Мощный тайфун «Молаве» обрушился на Филиппины. Эпицентр стихии на данный момент находится в 160 километрах юго-западнее Манилы.

Ветер такой силы, что буквально сметает все на своем пути. В груду мусора превратились крыши, билборды и даже металлические навесы. Повсюду - поваленные деревья. Повреждены сотни зданий и автомобилей.

Осадки также вызвали подтопления. В воде оказались десятки населенных пунктов. Сейчас людей эвакуируют. Циклон, между тем, смещается в сторону Южно-Китайского моря. А затем, как ожидается, ударит по берегу Вьетнама, власти которого готовятся эвакуировать из опасных районов более миллиона человек, передает Reuters.