В стране и мире Эрдоган призвал жителей Турции бойкотировать французские товары Ирина Киселенко Эрдоган призвал мировое сообщество «защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру». © Фото: Turkish Presidency Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих граждан отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений между двумя странами. «Я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре. Также турецкий лидер призвал мировое сообщество «защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру» и назвал Францию «частью нацизма». «Тот, кто находится у руля Франции и нуждается в лечении психики, начал поощрять нападения на мусульман», - передает РИА Новости слова турецкого лидера. Ранее Франция отозвала своего посла из Турции. Поводом стало заявление Эрдогана, раскритиковавшего французского президента Эммануэля Макрона за его, как считает турецкий лидер, негативное отношение к мусульманам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика