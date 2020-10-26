Эрдоган призвал жителей Турции бойкотировать французские товары
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих граждан отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений между двумя странами.
«Я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Также турецкий лидер призвал мировое сообщество «защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру» и назвал Францию «частью нацизма».
«Тот, кто находится у руля Франции и нуждается в лечении психики, начал поощрять нападения на мусульман», - передает РИА Новости слова турецкого лидера.
Ранее Франция отозвала своего посла из Турции. Поводом стало заявление Эрдогана, раскритиковавшего французского президента Эммануэля Макрона за его, как считает турецкий лидер, негативное отношение к мусульманам.