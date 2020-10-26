На помощь севшему на мель у берегов Сахалина сухогрузу отправили буксир

На помощь сухогрузу, севшему на мель у берегов Сахалина, отправили буксир. Об этом в своем паблике сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Правда, из-за сильного ветра операция по спасению может затянуться. Этой ночью в регионе начался шторм. В результате грузовое судно сорвало с рейда и отнесло от порта вместе с 20 членами экипажа.

Как сообщается, угрозы для их жизни нет, но эвакуировать людей пока не получается. Также в настоящее время нет разлива нефтепродуктов.