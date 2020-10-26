В Петербурге введен запрет на ночную работу кафе и баров

В Санкт-Петербурге временно вводится запрет на работу организаций общественного питания в ночное время суток в связи с угрозой распространения COVID-19.

Соответствующее противоэпидемическое ограничение, внесенное мэром Северной столицы Александром Бегловым, было принято в рамках постановления городского правительства.

Деятельность баров, кафе и ресторанов будет приостановлена до 29 ноября текущего года. Исключение составят только заведения, находящиеся на территории вокзалов, автомобильных заправок и аэропорта.

Новая мера предполагает прекращение работы организаций до 23.00 и ее возобновление не ранее 6.00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы города.

Ранее в Петербурге до 29 ноября было продлено действие ранее введенных ограничений, связанных с профилактикой заражения коронавирусной инфекцией.