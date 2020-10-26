Лавров: Россия и Турция продолжат взаимодействовать в вопросах урегулирования конфликтных ситуаций

Россия и Турция продолжат взаимодействие по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в мире. Об этом заявил Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что подходы к тем или иным проблемам не всегда совпадают с Турцией. Но для решения вопросов нужно объединять все усилия.

«Когда мы находим общие знаменатели <...>, мы с пользой для дела объединяем усилия и помогаем продвигаться к созданию условий, которые необходимы для урегулирования кризисных ситуаций. Мы такое взаимодействие с Турцией продолжим», - подчеркнул глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Напомним, что недавно Российские военные вместе с турецкими коллегами провели сотое совместное патрулирование на северо-западе Сирии.