Лавров: Россия и Турция продолжат взаимодействовать в вопросах урегулирования конфликтных ситуаций
У России и Турции могут не во всем совпадать подходы к тем или иным проблемам, но для решения вопросов нужно объединять усилия, полагает Сергей Лавров
© Фото: МИД РФ
Россия и Турция продолжат взаимодействие по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в мире. Об этом заявил Сергей Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что подходы к тем или иным проблемам не всегда совпадают с Турцией. Но для решения вопросов нужно объединять все усилия.
«Когда мы находим общие знаменатели <...>, мы с пользой для дела объединяем усилия и помогаем продвигаться к созданию условий, которые необходимы для урегулирования кризисных ситуаций. Мы такое взаимодействие с Турцией продолжим», - подчеркнул глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Напомним, что недавно Российские военные вместе с турецкими коллегами провели сотое совместное патрулирование на северо-западе Сирии.