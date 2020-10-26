В стране и мире Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку Кирилл Васин Как утверждает адвокат, бывшего главу государства содержат в подвальном помещении, где раньше находились приговоренные к смертной казни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: youtube.com, Globallookpress Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку из-за перевода в другой следственный изолятор. Как утверждает адвокат бывшего лидера страны Сергей Слесарев, Атамбаева содержат в подвальном помещении, где раньше находились приговоренные к смертной казни. «Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он объявил голодовку. Сейчас Атамбаев находится в подвальном помещении, где раньше содержались приговоренные к высшей мере наказания – расстрелу», - приводит ТАСС слова адвоката. В июне Атамбаев получил 11 лет лишения свободы за коррупцию, но 6 октября под давлением группы протестующих его выпустили на свободу. Через несколько дней его задержали снова - теперь экс-президента подозревают в организации массовых беспорядков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика